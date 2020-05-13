Mersin’den İstanbul ve Ankara’ya son limon sevkiyatı da yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, üreticiye destek olmak amacıyla belediyelere yaptığı çağrı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mersinli limon üreticisinden aldığı toplam 150 ton limonun son sevkiyatları da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in öncülüğünde, korona virüs sürecinde sıkıntılı günler yaşayan Mersin’deki limon üreticilerine destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 100 ton limonun son 20 tonluk sevkiyatı yola çıktı. 22 Nisan’dan bu yana 20’şer tonluk sevkiyatlarla 5 parti halinde gönderilen limonların tamamı İstanbul’a ulaştı. 800’er gramlık filelerdeki birinci kalite Lamas limonları, her aileye 2’şer paket olacak şekilde İstanbul’daki vatandaşlara dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin aldığı 50 ton limonun da son 10 tonluk bölümü başkente gönderildi. Daha önce iki parti halinde 40 ton limon ulaştırılan Ankara’ya da son sevkiyatla limonların tamamı gönderilmiş oldu.