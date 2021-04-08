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Aktüel Mersin'den acı haber! Yaralanan asker şehit oldu
Aktüel

Mersin'den acı haber! Yaralanan asker şehit oldu

Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında yaralanan ulaştırma er Tevfik Yasin Keser tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 19:43:00 -
Mersin'den acı haber! Yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Keser'in 27 Temmuz 2020'de Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan bir turizm firmasına ait otobüs, Sertavul mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybetmiş, 27 asker yaralanmıştı.

Yaralı piyade er Cihat Şengil de 25 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuştu.

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