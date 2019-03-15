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Mersin'de Zehirli aslan balığı son anda fark edildi!

Mersin'de bir balıkçı zehirli aslan balığı yakaladı. Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında görülen balık incelenmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

15 Mart 2019 Cuma 10:44
Mersin'de Zehirli aslan balığı son anda fark edildi!

Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı Bilal Çoban'ın ağına Pasıfık ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarında yaşayan bir aslan balığı takıldı. Çoban, internette yaptığı araştırmada balığın zehirli bir tür olan aslan balığı olduğunu belirledi.

30 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez aslan balığı yakaladığını söyleyen Çoban, "Avdan döndüğümüzde ağlarımızı temizlerken farklı bir balık gördük. Bu balığın zehirli aslan balığı olduğunu öğrendik. Mersin'de bu balık, ilk defa benim ağıma takıldı" diye konuştu. Çoban, balığı incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 

''Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında''

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Dr. Meltem Ok, aslan balığının Mersin'de en son 2015'te görüldüğünü belirterek, "Bu balık türü normalde kıyılarımızda yaşamıyor. Son zamanlarda Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında da görülmeye başlandı. Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkatli olunmalı. Dikenlerin batması halinde hemen hastaneye başvurulmalı" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:37
  1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü
  2. zehirli aslan balığı
  3. Pasıfık ve Hint Okyanusu
  4. Balıkçılık
  5. Mersin
  6. Mersin'in Erdemli ilçesi
  7. Ege Denizi
  8. Akdeniz kıyıları

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