Mersin’de yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafeli ilk konser

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafeli ilk konserini gerçekleştirdi. Kültür Park içerisindeki amfi tiyatroda dinleyiciler için sosyal mesafeli oturma alanları hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası konseriyle Mersinlilere keyifli bir gün yaşattı. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşi Meral Seçer ile birlikte izledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yeni normalleşme sürecinde Mersinlileri sosyal mesafeli Kent Orkestrası konserinde buluşturdu. Kültür Park içerisindeki amfi tiyatroda dinleyiciler için sosyal mesafeli oturma alanları hazırlandı. Konserlerde Mersinliler, özledikleri Akdeniz akşamlarına kavuştu.

Kent Orkestrası sanatçıları da sahnede sosyal mesafeyi korudu. Günbatımında başlayan konserler, akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Kimi Mersinli amfi tiyatro içerisinden konseri dinlerken kimi de piknik ve yürüyüş yaptığı sırada şarkılara eşlik etti. Konserlere genç, yaşlı, çocuk her yaştan Mersinli katıldı. Kent Orkestrası sanatçıları, 90’ların ve günümüzün sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri Başkan Seçer de eşi Meral Seçer ile birlikte izledi.

“Halkımızı sanatla, müzikle bir arada tutacağız”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, Mersinlileri fiziksel olarak ayrı fakat sanatla bir arada tutmayı hedeflediklerini belirterek, “Sahilimiz, halkın doğa ve denizle iç içe olduğu çok keyifli bir yer. Burayı da güzel bir şekilde kullanıyorlar. Biz de onlara müzik ziyafeti vermek istedik. Pandemi hepimizi olumsuz yönde etkileyip üzdüğü için bu anlamda fiziksel mesafeye dikkat edecek şekilde bir organizasyon yaptık. Fiziki mesafeyi dikkate alarak, bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Sevgili halkımızı sanatla, müzikle hep bir arada tutacağız. Onların mutluluğuna mutluluk katmayı hedefliyoruz” dedi.

“Belli noktalarda sanatsal etkinlikler yapacağız”

Özdülger, ilerleyen süreçte farklı noktalarda çeşitli etkinlikleri sürdüreceklerini ifade ederek, “‘Kültür Sanat Etkinlik Noktası’ adı altında bir çalışma yaptık. Belli noktalarda sanatsal etkinlikler yapacağız. Mesela bazen Karagöz-Hacivat olacak. Bunların listesini, saatini ve yerini belirleyerek, halkımıza da duyurusunu yapacağız. Bir başka Kültür Sanat Etkinlik Noktasında da küçük bir müzik dinletisi olacak. Bir başkasında belki bir masalcı ablamız küçüklerimize masallar anlatacak. Bu noktaları kültürle ve sanatla birleştirerek, halkımıza fayda sağlamak, memnun etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bizim için yapılan bu etkinlikle moralimiz yerine geldi”

Konsere kızı ve torunuyla katılan Derya Genç Yüksel, özledikleri günlerden birisine kavuştuklarını dile getirdi. Kent Orkestrası konserinin kendilerine moral verdiğini belirten Yüksel, “Sahil ve hava çok güzel, özlemişiz. Temizlik açısından da çok güzel. Bizim için yapılan bu etkinlikle moralimiz yerine geldi. Yasaklara uyulduğu için Mersin, korona virüs vakası görülen en az orana sahip şehir oldu. Vahap Bey de buna öncülük etti, bunun da farkındayız. Bize böyle bir moral kaynağı sunduğu için çok şanslıyız” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir etkinlik gerekiyordu”

Konseri izleyen gençlerden Emrah Kıraç da “Vahap Bey’in etkinlikleri gerçekten çok güzel. Sahili yeniledi, çok iyi bir hale getirdi. Gençler, yaşlılar evin içinde sıkılıyordu. Bence bu konser de çok eğlenceli geçecek” dedi.

Can Erkan ise “İnsanlarımız evde kaldılar, sıkıldılar, bunaldılar. Sahiller boş kaldı. Böyle bir etkinlik gerekiyordu. Mersin halkını, sahili seviyoruz. Umarım sahili hep böyle temiz, yenilenmiş, cıvıl cıvıl, neşeli ve mutlu insanlarla dolu görürüz” diye konuştu.

“Sahil bugün çok güzeldi”

Konsere katılan gençlerden Kerim Söylemez de yenilenmiş bir sahille karşılaştığını vurgulayarak, “Korona virüs nedeniyle sahili üç ay kullanamadık. Sahil gerçekten Mersin halkı için çok önemli. İnsanlar temiz havaya hasret kaldı. Sahil bugün çok güzeldi. Burada çocuklar için survivor parkuru yapmışlar, bu da güzel bir etkinlik. Bu konserlerin devamını bekliyoruz” dedi.