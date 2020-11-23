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Aktüel Mersin'de yatalak adam fizik tedaviyle yeniden yürümenin sevincini yaşıyor
Aktüel

Mersin'de yatalak adam fizik tedaviyle yeniden yürümenin sevincini yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:52:00 -
Mersin'de yatalak adam fizik tedaviyle yeniden yürümenin sevincini yaşıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de geçirdiği rahatsızlık sonrası yatağa bağımlı hale gelen 76 yaşındaki Hasan Ali Yıllık, fizik tedavi desteği sonrası yeniden adım atabilmenin sevincini yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Yılık, yaklaşık 8 ay önce beynine pıhtı atması sonucu geçirdiği rahatsızlık sonrası yatağa bağımlı hale geldi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki evde sağlık ve bakım hizmetine başvuran Yıllık'ın ailesi, durumu anlatarak yardım istedi.

Yaklaşık 5 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği alan Yıllık'a, nörolojik rehabilitasyon, elektroterapi, kuvvetlendirme, denge ve yürüme egzersizleri uygulandı.

Tedavi sürecinin ardından ikinci kez yürüyebilmenin sevincini yaşayan Yıllık, "walker" adı verilen yürüteçle temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

- "Şu an yürüyebilir duruma getirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Fizyoterapisti Ayşe Deniz, Hasan Ali Yıllık'ın tedavi sürecinin ardından zayıf kaslarının güçlendiğini belirtti.

Yıllık'ın sağlığının zamanla daha iyi olacağını aktaran Deniz, "İlk geldiğimizde kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Şu an yürüyebilir duruma getirdik. Şimdi kimseye ihtiyaç duymadan günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Yıllık da tedavi sürecinin ardından babasının yeniden yürümeye başladığını kaydederek, ekiplere teşekkür etti.


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