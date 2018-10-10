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Mersin'de yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza

Tarsus ilçesinde yasa dışı yöntemle kerkenezavladığı belirlenen üç kişiye toplam 38 bin 745 lira ceza kesildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:00
Mersin'de yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve fahri av müfettişi Tufan Dokucu'nun ihbarı üzerine Baharlı Mahallesi Sarıkamış mevkisinde kaçak kerkenez avı yaparken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 9 bin 381 lira idari para cezası ile 29 bin 364 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 38 bin 745 bin lira ceza uygulandı.

Bu arada, şüphelilerin yanlarında ele geçirilen, yırtıcı kuş grubundan olan ve gözleri bantlı halde bulunan 3 kerkenez kuşu ile kerkenez avcılığında kullanılan 3 kaya güvercini ise Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Yapılan müdahaleyle gözleri açılan kuşların tedavilerinin ardından doğaya salınacağını öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:00
  1. kerkenez

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