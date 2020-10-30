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Aktüel Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
Aktüel

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:50:45 -
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 33 kişi hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde bulunan 5 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu ve 9 harici belleğe el konuldu.

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