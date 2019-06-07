Mersin’de yaş meyve ve sebzede yenilikçi uygulamalar anlatıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Avrupa İşletmeler Ağı Ofisitarafından ’Yaş meyve ve sebze sektöründe güncel ve yenilikçi uygulamalar’ konulukonferans düzenlendi.

Konferansın ilk konuşmacısı Digital Green CEO’su Dr. Vincenzo Fracassi, ağırlıklıolarak tarımda dijitalleşme kavramı üzerinde durdu. Türk tarım ekonomisinin dünyanın8. büyük ekonomisi olduğunu dile getiren Fracassi, dünyada lider olduğu 5 üründe ise2023 yılı için 7 adet hedef bulunduğunu kaydetti. Fracassi, bu hedefleri, "SektörünKOBİ’lerini, özellikle 5 hektardan küçük üretim alanına sahip KOBİ’leri desteklemek.Yerel ürünleri geliştirmek adına kalite ve miktarlarını geliştirmek. Rekabetçi pazarlardanet ihracatçı pozisyonunu geliştirmek. Tarım sektöründe mutlaka ilk 5 ülke içinde yeralmak. Özellikle zararlı emisyonları azaltmak ve daha çevreci, sürdürülebilir bir üretimyapısına geçmek. Altyapı sorunlarını azaltmak ve lojistik faaliyeti artırmak. Gübrekullanımını kontrol edebilmek, modern tarım uygulamalarını devreye almak” olaraksıraladı.

“e-ticarette artış var”

Özellikle son yıllarda ticaret dengesinde e-ticarete doğru bir dönüşüm olduğunuanlatan Fracassi, bu dönüşümün tarım sektöründe de yaşanmaya başladığını, artıkgeleneksel ticaretten tarım ve gıdada da e-ticarete evrilmenin söz konusu olduğunu söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki tarım ve gıda ticaretinin 7.6milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunun yüzde 7-12’sinin e- ticaret aracılığıylagerçekleşmeye başladığını kaydeden Fracassi, ancak dijitalleşmenin de bazı zorlukları beraberinde getirdiğini ve bu nedenle henüz istenilen seviyedekullanılmadığını anlattı.

Ürünün üretiminden pazarlanmasına, lojistik aşamalarına kadar artık her alandadijitalleşmenin ve nesnelerin internetinin ön plana çıktığını kaydeden Fracassi, dijitalsistemlerde tüm ürünlerin bir kodu bulunduğunu da söyledi. Her bilginin bir kodubulunduğunu ve bu kodun ürüne standart getirdiğini ifade eden Fracassi, renk kodu,paketleme kodu, tedarikçi kodu gibi uluslararası sistemin gördüğü, açık artırmalardakullanılan bir sisteme değinerek, bu sistemin denetlenebilir ve izlenebilir imkanlarsunduğunu ve üretici için de alıcı için de güvenlik açısından önem taşıdığını anlattı.

“Türk ürünleri fiyat rekabetinde zorlanıyor”

Türk ürünlerinin kalite açısından Avrupa’da ilgi gördüğünü ancak ürün Avrupa’yagidene kadar çok sayıda aracıyı geçmek zorunda kalması nedeniyle fiyatlarıyükselince alıcı bulamadığını anlatan Fracassi, Türk üreticilerin de online sistemeentegre olmaları halinde aracıları ortadan kaldırıp daha fazla kar elde edebileceğinisöyledi. Bu ticaret yöntemi ile ürünlerin siparişlerin taşıma birimlerinin küçüldüğünüancak satılan ürün miktarının arttığını kaydeden Fracassi, küçük paketlerin dahakontrollü taşımacılığı da beraberinde getirdiğini belirtti.

“Almanya ile Türkiye arası ticaret oldukça eski”

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ise yaş meyve vesebze ihracatında Almanya örneğini anlattı. İki ülke arasında 1975 yılında tarımalanında işbirliği anlaşması imzalandığını bildiren Özoğlu, yapılan mutabakatkapsamında iki ülke arasındaki teknik engellerin kısa sürede aşılması adına bir ’TarımÇalışma Grubu’ oluşturulmasına karar verildiğini, aynı zamanda tarımsal teknoloji vekooperatifçilik alanlarında teknik işbirliği ve bilgi değişiminin hedeflendiğini belirtti.

Almanya’nın, Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında Rusya’dan sonra ikinciönemli ülke konumundayken, Türkiye’nin 2018’de Almanya’nın yaş meyve ve sebzeithalatında 175 milyon Euro ile 11’inci sıraya gerilediğini ifade eden Özoğlu, Almanya’nınen çok ithal ettiği ilk 5 sebzenin domates, salatalık, biber, havuç ve soğan olduğunusöyledi. Bu ticaretin geliştirilmesi adına hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Özoğlu, Türkiye’deki bir üreticinin Almanya’ya ithalatçı firmalar aracılığıylasatış yaptığını bildirdi.

“Gümrük Birliği tarımı kapsamıyor”

Gümrüklüme konusunda önemli açıklamalarda bulunan Özoğlu, Türkiye’nin GümrükBirliği üyesi olmasına rağmen Gümrük Birliği’nin tarımı kapsamadığını ve bu kapsamda da bir genişlemeye gidilmesinin düşünülmediğini söyledi. Sebze ve meyveithalatında Almanya’nın çeşit, ürün ve mevsime bağlı olarak farklı gümrük tarifeleriuyguladığını anlatan Özoğlu, bu uygulama ile birlik içerisindeki tarım üreticisi ülkelerinrekabet edebilirliğini artırmak istediklerini belirtti. Gümrük tarife pozisyonlarının dasürekli değiştiğini kaydeden Özoğlu, uzman kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri ile budeğişimin düzenli olarak takip edilmesini tavsiye etti.

“Dijitalleşme gündemde”

Almanya’da tarım sektöründe dijitalleşmenin de son dönemlerde yapılan tarım toplantılarında sıklıkla gündeme geldiğine değinen Okan Özoğlu, Almanya’nınaraştırma, eğitim ve sanayi ile tarım üretiminde dijitalleşmenin avantajlarına ulaşmakistediğini söyledi. Dijitalleşme ile tarımda ekim ve yetiştirmeyi mükemmelleştirmekistediklerini vurgulayan Özoğlu, Dünya Gıda Örgütü verilerine göre gıda talebinin2050 yılına kadar yüzde 70 ile yüzde 100 arasında artmasının beklendiğini, buihtiyacı karşılayacak sorunsuz üretim süreçleri oluşturmak istediklerini anlattı.

“Fiyatlar nedeniyle rekabet gücü zayıflıyor”

Almanya’da Türk üreticilerle çalışmış ithalatçı firmalarla yaptıkları görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi de veren Özoğlu, "İthalatçılar tarafındanTürk üreticilerde paketleme sorunu bulunmadığı anlatıldı. Çalışmada güvensizlikdurumunun söz konusu olmadığı bildirildi. Yabancı dilin sorun olmadığı dile getirildi.Ancak bunun yanında Türk ürünlerinin Avrupa pazarında fiyat politikaları nedeniylerekabetçi olamadığı, bu noktada Tarım Bakanlığı desteklerinin önem taşıdığı söylendi.Zirai üretimde ilaç ve yakıtın yurt dışından ithalatı kur farklılıklarını ithalatçı içinavantaja çeviremedikleri anlatıldı. AB’nin kendi üretim potansiyeline göre gümrüklemeyapmasının Türk üreticiyi zor duruma düşürdüğü belirtildi ve son olarak tarımüretiminde etkin kooperatifleşmenin önemine dikkat çekildi” dedi.

Tarım Gıda Danışmanı Prof. Dr. Onur Devres ise konferansta, ’Yaş meyve ve sebzelojistiğinde sık yapılan hatalar ve çözüm önerileri’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. İlk olarak yeni bir tesis kurarken yapılan hataları anlatan Devres, “Örneğin firmalar bir depo kuracak. Yeni yatırım yaparken her zaman önce fuarları, başka tesisleri gezer, ardından soğutmacıları gezer, sonra teklifler alır, teklifleri değerlendirir, en ucuz teklif verene tesisini yaptırır. Ardından tesis devreye alınır ve son aşamada da istediğini bulamaz ve şikayet edilmeye başlanır. İşte o zaman da danışman firmaya gidilir. Ama ilk 6 aşamada gerekli hizmet alınmayınca bu aşamada gidilmesinin hiçbir anlamıkalmaz” diye konuştu.

Bu nedenle çalışmaya tersten başlamak gerektiğini anlatan Devres, bir tesis kurmadan önce çok geniş bir vizyonla düşünüp, önce uluslararası sertifikaları almaya odaklanmak gerektiğini anlattı.

“Meyve ve sebze neden soğukta saklanmalı?”

Ardından meyve ve sebzelerin tüketimine değinen Devres, bu ürünlerin nedensoğukta saklanması gerektiğini anlattı. En önemli sebebin arz-talep dengesi olduğunaişaret eden Devres, ürün ile fiyat dengesinin sağlanabilmesi adına arz ve talepyoğunluğunun göz önünde bulundurulup, sezonluk ürünlerin gerekirse soğuktasaklanarak ürünün raf ömrünün uzatılabileceğini söyledi. Aynı zamanda kolaybozulabilir ürünlerin de soğukta saklanması gerektiğini anlatan Devres, soğuktasaklamanın tedarik zincirinin de önemli bir halkası olduğunu belirtti. Soğuktasaklamaya meyveler ve sebzeler gibi canlı ürünlerin, et, balık, süt yumurta gibi canlıolmayan ürünlerin ihtiyaç duyduğu gibi bakteri, küf ve maya gibi canlı kalmaya çalışanküçük canlıların yaşamasının önüne geçmek adına da önem taşıdığını söyledi.

Soğutma sistemlerinin nasıl seçilmesi gerektiği noktasında teknikbilgilendirme de yapan Devres, ürünün soğutulmaması halinde neler yaşanabileceğini,ürünün hangi sıcaklığa kadar ve hangi hızla soğutulması gerektiğini anlattı.

“En büyük hata tıra yükleyelim yolda soğur”

Taşıma aşamasında yapılan hatalara da değinen Devres, ’Tıra yükleyelim yoldasoğur’ mantığı ile hareket etmenin yapılan en önemli hatalardan birisi olduğunusöyledi. Ürünün depolama sıcaklığında araca yüklenmesi gerektiğini vurgulayanDevres, “Soğutma kapasitesi 18 ton civarındaki ürünün sıcaklığını taşıma sıcaklığınaindirmek için yeterli değildir. Ambalaj havalandırmaya uygun olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, dünya hava kargo trafiğinin merkezinde”

Türk Hava Yolları (THY) Adana Kargo Müdürü Muhammed Kadri Günay ise havakargo ile yaş meyve ve sebze taşımacılığı alanında verdikleri hizmetleri anlattı.

Günay, bünyelerinde 18 adet kargo uçağı, 92 adet geniş gövdeli uçak ve 221 adetdar gövdeli uçak olmak üzere toplam 331 adet uçak filosuna sahip olduklarını söyledi.121 ülke ile dünyada en fazla ülkeye uçan, 251 dış hat noktası ile dünyada en fazladış hat noktasına uçan THY kargonun 305 nokta ile dünyanın en büyük 4’üncü uçuşağına sahip olduğunu ifade eden Günay, Türkiye’nin dünya hava kargo trafiğininmerkezinde yer aldığını vurguladı. 2018 yılında bir önceki yıla göre tonaj hacimlerininyüzde 25’in üzerinde arttığını bildiren Günay, toplamda 1 milyon 413 bin tonluk taşımagerçekleştirdiklerini söyledi.

“Hava kargo ile meyve taşıması artıyor”

Türkiye’de hava kargo ile yaş meyve sebze ihracatına da değinen Günay, havakargo ile meyve taşımacılığının her geçen yıl arttığına dikkat çekti. 2016’da TürkHava Yolları ile ortalama 2 bin 500 ton ihracatı yapılan yaş meyve sebze tonajının2018’de yaklaşık 7 bin tona ulaştığını anlatan Günay, Çin ve ABD pazarınınaçılmasıyla bu tonajın çok daha artmasını beklediklerini söyledi.