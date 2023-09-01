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Yerel Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı
Yerel

Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 10:15:00 -
Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde hakkında sözde üst düzey yönetici olduğuna dair beyan bulunan ve örgüte müzahir kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S'yi eylem hazırlığındayken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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