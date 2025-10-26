  • İSTANBUL
Yerel Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 220 kilo esrar ve 1 kilo kokain ele geçirildi
Mersin’de gerçekleştirilen operasyonlarda 220 kilogram esrar ve 1 kilogram kokain ele geçirildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de 220 kilogram esrar ve 1 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı kenevir yetiştirildiği belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 220 kilogram esrar, 1 kilogram kokain, 1800 kök Hint keneviri, 414 sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

