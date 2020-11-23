Mersin'de tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tüfekle vurulan yaralı köpek tedavi altına alındı.
Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Kenzin Mahallesi'nde bir köpeğin tüfekle vurulduğu bilgisini aldı.
Bölgeye giden ekipler, hayvansever iki vatandaşla köpeği bulmak için çalışma başlattı.
Bir evin girişinde bulunan yaralı köpek, tedavisi için merkeze götürüldü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde saçma bulunan köpek tedavi altına alındı.
Ekipler, köpeğe Paşa adını verdi.