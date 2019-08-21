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Mersin’de trafik kazaları: 7 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen iki kazada 7 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
Mersin’de trafik kazaları: 7 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen iki kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde Şehit Polis Cem Tayfun Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Yaşar A. yönetiminde Antalya yönüne giden 01 CMD 02 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Otomobil önce refüje çarptı, ardından da kuru otlarla kaplı tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar A. ile yolcu konumundaki Anılhan T. yaralandı. Kazazedeler çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.


Mersin’i Karaman’a bağlayan Erdemli Ayrancı yol güzergahında Kösereli Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada ise 5 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
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