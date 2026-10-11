Mersin'de torbacı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, silah ve para ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bonzai, metamfetamin, sentetik ecza, ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Çalışma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde yürütüldü.

M.E. ve M.U.'da 19 bin 30 TL, E.İ. ve Ç.D.'de metamfetamin bulundu

E.İ. ve Ç.D. isimli şüphelilerde yapılan aramalarda 0,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 0,30 gram metamfetamin bulundu. İkiliden ayrıca, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 aseton ve uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat çıktı.

M.E. ve M.U.'nun üst ve ikamet aramalarında ise 31,50 bonzai ile 27 parça halinde toplam 27 gram alfa-metilfenetilamin ele geçirildi. İki şüphelide ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 30 TL bulundu.

A.Y.'nin üst ve ikamet aramasında tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

A.Y.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 182 sentetik hap, 71,5 gram bonzai ve 2 kök Hint keneviri bulundu. Aynı aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL ele geçirildi.

S.B.'nin üst ve ikamet aramasında 55 gram alfa-metilfenetilamin, 2 aseton, 7 uyuşturucu hap ve 60,20 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.İ., Ç.D., M.U., M.E., A.Y. ve S.B., yürütülen soruşturma çerçevesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.