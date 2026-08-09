  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme yasalaştı İslamabad üç ülkenin renklerine büründü! Kardeş ülkede güçbirliği coşkusu Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır”
Yerel Mersin’de termometreler yükseldi! Nem vatandaşları bunalttı
Yerel

Mersin’de termometreler yükseldi! Nem vatandaşları bunalttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mersin’de termometreler yükseldi! Nem vatandaşları bunalttı

Mersin'de son günlerde artan sıcak ve nem etkisini sürdürürken, hissedilen sıcaklık 45 derecelere kadar çıktı. Bunaltıcı havadan korunmaya çalışan vatandaşların bir kısmı ağaç gölgeleri ve gölgelik alanlarda dinlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının 34-35 derecelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 45 derecelere kadar çıktı.Bunaltıcı hava günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gün içerisinde dışarı çıkan bazı vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç altları ve gölgelik alanları tercih etti. Sahil kesiminde ise sıcak havadan bunalan vatandaşlardan bazıları denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da sahildeki gölgelik alanlarda dinlenerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı.

 

"Klima, vantilatör olmadığı sürece evde durulmuyor"

Sıcak havadan bunalarak sahildeki gölgelik alana gelenlerden Hasan Kara, sıcaklık ve nemin kendilerini zorladığını belirtti.Kara, "Sıcaklardan dolayı bıktık artık. Öyle böyle bir sıcak değil. Derece 37-38 gösteriyor ama bizim hissettiğimiz 80-90'lar civarında. Aşırı sıcak, nem oranı aşırı yüksek. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şu an kaç olduğunu bilmiyorum ama nem oranının yaklaşık 90 olacağı söyleniyor. O zaman ne yapacağız onu hiç bilmiyorum. Klima, vantilatör olmadığı sürece durulmuyor evde. Dayanamıyorum ben şahsen, sahile geliyorum. En azından sahil biraz daha esiyor, eve göre biraz daha serin. O yüzden hava almaya çıktık biz de yine" dedi.

Kentte sıcak ve nemli havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güney Koreli genç Mersin'de Müslüman oldu!
Güney Koreli genç Mersin'de Müslüman oldu!

Aktüel

Güney Koreli genç Mersin'de Müslüman oldu!

Mersin'de kan donduran vahşet! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani yakalandı!
Mersin'de kan donduran vahşet! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani yakalandı!

Gündem

Mersin'de kan donduran vahşet! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani yakalandı!

Mersinde üzen kaza! 9 aylıkken felaketi yaşadı!
Mersinde üzen kaza! 9 aylıkken felaketi yaşadı!

Yerel

Mersinde üzen kaza! 9 aylıkken felaketi yaşadı!

Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Gündem

Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23