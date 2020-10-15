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Aktüel Mersin'de "tefeci" operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Mersin'de "tefeci" operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 00:21:22 -
Mersin'de "tefeci" operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda M.İ. ve E.E. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 40 çek senet, çok sayıda boş senet, 1 tabanca, 1 şarjör ile 50 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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