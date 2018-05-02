Mersin'de sulama göletine düşen kadın hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Melek Bayır (50), eşiyle birlikte bahçelerine çalışmaya gitti. Bir süre çalışan çift mola verdi. Moladan sonra eşi işe dönerken Melek Bayır ise göletin kenarında dinlenmeye devam etti.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Bayır, sulama göletine düştü. Çığlık sesi üzerine bölgeye gelen çevredeki vatandaşlar ve eşi, Bayır'ı kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Melek Bayır'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Bayır'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.