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Yerel Mersin'de silahlı saldırı!
Yerel

Mersin'de silahlı saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 14:51:00 -
Mersin'de silahlı saldırı!

Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde Orhan Süle (32), Abdullah Ç. (33) ve Nuri B'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce dün tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini, Abdullah Ç. ve Nuri B'nin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulansla götürüldükleri özel hastanede tedavi altına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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