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Aktüel

Mersin'de silahlı çatışmada iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:51:48 -
Mersin'de silahlı çatışmada iki kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi 2011 sokağa gelen Mustafa K. ve Ramazan K, aralarında husumet bulunan Ersin S'nin evine av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Ersin S'nin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Mustafa K. ve Ramazan K. olay yerinden kaçarken, silahlardan çıkan mermiler Ersin S'nin damda bulunan komşuları Remziye K. (35) ile Gülbeyaz A'ya (54) isabet etti.

Hafif şekilde yaralan Remziye K. ve Gülbeyaz A. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, Ersin S. ve kaçan Ramazan K'yi yakalayarak gözaltına alırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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