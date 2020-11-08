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Aktüel Mersin'de sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Mersin'de sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:09:27 -
Mersin'de sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde limon sandığı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer Mahallesi Sarıyer Sokak'ta bulunan Hüseyin Demiraslan'a ait iki katlı evin zemin katındaki limon sandıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti, depodaki malzemeleri dışarı çıkardı.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depoda hasar oluştu.


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