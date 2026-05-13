Kurban mesaisinde rekor 140 kiloluk dev alıcısını bekliyor
Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi sürüler çiftliğe inerken, yetiştirici 140 kilogramlık dev keçiyi, heybetiyle sezonun en dikkat çeken hayvanı oldu.
Kurban Bayramı yaklaşırken Elazığ'daki çiftliklerde bayram mesaisi hız kazandı. Yaylalardan inen hayvanların işaretleme ve satış süreci başlarken, cüssesiyle görenleri şaşırtan bir keçi kurbanlıklar arasında öne çıktı.
Yetiştirici Yiğithan Çopur, kurbanlıkların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pazarın rekor adayını kendi fiziksel ölçüleriyle tanıttı.
Sağlıklı yapısı ve devasa görünümüyle şimdiden yoğun ilgi gören keçi, işaretleme işlemlerinin ardından alıcısını beklemeye başladı.
Öte yandan, çiftlikteki hareketliliğin bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.
Hayvanın heybetini anlatan Çopur, "Çobanlık hayvanlarımız çiftliğimize indi, kurbanlık satış ve işaretlemelerimize başladık.
Rekor kiloya ulaşan bir hayvanımız. Ben 1.90 boyunda ve 120 kiloyum. Hayvanı yanımda tuttuğumda, cüssesinin benim ölçülerimi dahi geride bıraktığı net bir şekilde görülüyor.
Sezonun ilk rekoru diyebiliriz" dedi.
