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Mersin'de sahte para operasyonunda 2 gözaltı

Mersin'de bankamatiğe para yatırmaya çalışan İlhan V. (34) ile bu paraları aldığını öne sürdüğü Müslüm K. (28) gözaltına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:15
Mersin'de sahte para operasyonunda 2 gözaltı

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki bir bankanın ATM’sine sahte para yatırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, İlhan V.’yi (34) gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

İlhan V. sorgusunda, paraları 2 haftadır garson olarak çalıştığı iş yerinin sahibinin oğlu olan Müslüm K.’dan aldığını öne sürdü. Müslüm K., Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 adet sahte 50 TL ele geçirdi. Şüphelinin işyerindeki aramada ise ruhsatsız 3 tabanca ile pompalı av tüfeği ve farklı çaplarda 247 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:15
  1. mersin
  2. sahte para
  3. operasyon

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