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Aktüel Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonda 90 litre sahte içki ve 246 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:32:26 -
Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ve Silifke ilçelerinde düzenlenen operasyonda 90 litre sahte içki ve 246 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi çalışma yapan polis ekipleri, Toroslar ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bir şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde 246 litre etil alkol, 30 litre sahte içki ele geçirildi, zanlı H.A. gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde de jandarma ve polis ekiplerince 60 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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