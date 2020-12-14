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Aktüel Mersin'de sağanak etkili oluyor
Aktüel

Mersin'de sağanak etkili oluyor

Kent merkezinde aşırı yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, Erdemli'de boş olan 5 balıkçı kayığı battı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:51:54 -
Mersin'de sağanak etkili oluyor

MERSİN (AA) - Mersin kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri, denizde ise dev dalgalar oluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise yağışların yarın günün ilk saatlerine kadar yoğunlaşarak devam edeceği belirtilerek, "Yağışın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kent merkezinde aşırı yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Erdemli ilçesinde balıkçı barınağında bağlı 5 balıkçı kayığı, aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle battı.

Batma tehlikesi geçiren bazı balıkçı tekneleri traktörlerle karaya çekildi.

Kent merkezindeki yağış sürüyor.

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