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Aktüel Mersin'de sağanak etkili oluyor
Aktüel

Mersin'de sağanak etkili oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi: - "Yağışın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:03:15 -
Mersin'de sağanak etkili oluyor

MERSİN (AA) - Mersin kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kentte etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşurken, denizde ise dev dalgalar oluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise yağışların yarın günün ilk saatlerine kadar yoğunlaşarak devam edeceği belirtilerek, "Yağışın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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