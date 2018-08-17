Mersin’de polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde, kurbanlık satan esnafa yönelik, ’kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun’ konulu, içeriğinde sahte parayı anlamanın yollarının da anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek koordinesindeki 15 kişilik ekip, bilgilendirme çalışmaları sırasında, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak gösterirken, banknotlardaki tasarımın, holografik şekillerin ve kabartmaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kurban satıcılarınca büyük ilgi gören çalışmanın sonucunda sahte parayı anlama yöntemlerine ilişkin broşürler de verildi. Ekipler, satıcılara iyi bir bayram geçirmelerini dileyerek şüphelenilen kişilerin ve araçların polise bildirilmesini istedi.