Mersin'de polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli 45 yaşındaki polis memuru Akif Işık, inşaat halindeki evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Işık, Çamlıyayla ilçesi Çayırerkenliği Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki evinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Işık'ın yanında bulunan arkadaşı Ü.U'nun ifadesine başvurdu.
Işık'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.