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Gündem Mersin'de PKK operasyonu
Gündem

Mersin'de PKK operasyonu

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 02:30:00 -
Mersin'de PKK operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheliyi belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere tek tek girildi. Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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