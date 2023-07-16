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Gündem Mersin'de orman alevler içinde kaldı
Gündem

Mersin'de orman alevler içinde kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 22:08:00 -
Mersin'de orman alevler içinde kaldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaz aylarıyla yurt genelinde alınan tedbirlere rağmen orman yangınları yeniden baş gösterdi.

Hatay'dan sonra Mersin'de de orman yangını çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 helikopter ve çok sayıda arazöz bölgede

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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