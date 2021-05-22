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Gündem

Mersin'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 08:18:00 -
Mersin'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin kaldıkları adresler tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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