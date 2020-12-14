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Aktüel Mersin'de olası sel için kriz masası oluşturuldu
Aktüel

Mersin'de olası sel için kriz masası oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:23:09 -
Mersin'de olası sel için kriz masası oluşturuldu

MERSİN (AA) - Mersin'de aşırı yağış ve sel uyarısına karşın kriz masası oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent için aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine belediye ekipleri teyakkuza geçti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası da olası bir afet durumunda olaylara anında müdahale edebilmek ve her türlü ihbarı değerlendirmek için hazır bekliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan toplam 316 personel ise bütün ana caddelerde mazgal kontrolü ve tıkanıklıkları önlemek için yaprak ve çeşitli atıkların temizliğini yapıyor.

Kriz Masası koordinesinde çalışan ekipler, gelen her türlü ihbarı değerlendiriyor.

Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Alo 185 Çağrı hattı ve 0324 185 00 00 numaralı whatsapp hattından talep ve şikayetlerini iletebilecek.

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