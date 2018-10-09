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Mersin'de kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatarak avladılar

Tarsus ilçesinde kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatarak şahin avlayan Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

09 Ekim 2018 Salı 19:38
Mersin'de kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatarak avladılar

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokuyucu kendilerine gelen ihbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Baharlı Mahallesi kırsalında yaptıkları uygulamada Suriye uyruklu 3 şahsı yasa dışı şekilde avlanırken yakaladı. 
Şahinlerin gözlerinin yapıştırıcı madde ve telle dikerek kapatıldığını tespit eden ekipler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 
Fahri Av Müfettişi Dokuyucu, "Maalesef yine görmek istemediğimiz sahnelerle karşılaştık. Bizlerin amacı ülkemizin değerlerine sahip çıkmak. Ülkemizde misafir olarak kalanlar ülkemizin kurallarına uymalarını istiyoruz. Şahıslar hakkında gerekli 4915 sayılı kara avcılığı kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenlendik ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özlem Kökçü'ye teslim ettik. Olayda yaralı halde bulduğumuz kuşları ise daha önce yaptığımız gibi tedavisi yapılıp doğaya geri bırakılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvanat bahçesi görevli veterinerlerine teslim ettik. Vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:38
  1. Mersin
  2. Av

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