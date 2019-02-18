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Mersin’de konut satışları Ocak 2019’da yüzde 28 azaldı

MERSİN (İHA) – Mersin’de, özellikle kentin kuzey ve batı kesimleri konut inşasında adeta bir şantiyeyi andırmasına karşın, konut satışları Ocak 2019’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında azalarak bin 878 olarak gerçekleşti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:46
Mersin’de konut satışları Ocak 2019’da yüzde 28 azaldı

MERSİN (İHA) – Mersin’de, özellikle kentin kuzey ve batı kesimleri konut inşasında adeta bir şantiyeyi andırmasına karşın, konut satışları Ocak 2019’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında azalarak bin 878 olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak, Konut Satış İstatistikleri 2019 Ocak ayı sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye genelinde konut satışlarının 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, konut satışlarında İstanbul’un 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 payla en yüksek paya sahip olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre, konut satış sayılarına göre İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir izlerken, Mersin’de Ocak ayında konut satışı azaldı.



Mersin, konut satışında 7’inci oldu


TÜİK açıklamasına göre, Mersin’de Ocak 2019’da bin 878 adet konut satıldı. Bu sonuç, Mersin’de konut satışlarının geçen yıla göre azaldığını da ortaya koydu. Buna göre, Mersin’de Ocak 2019’da konut satışları 2018 Ocak ayına göre yüzde 28,2 oranında azaldı. Mersin, yüzde 2,6 pay ile konut satışlarında Türkiye genelinde 7’inci sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:46
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