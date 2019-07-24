Mersin'de klima motoru patladı: 1 yaralı Mersin'in Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60), ağır yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ndeki Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralı halde bulundu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.