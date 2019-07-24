0553 313 94 23

Mersin'de klima motoru patladı: 1 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60), ağır yaralandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:12
Mersin'de klima motoru patladı: 1 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ndeki Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralı halde bulundu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:12
  1. Mersin
  2. Anamur
  3. klima motoru patladı
  4. korkunç olay
  5. 1 kişi yaralandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darıca’nın yeni spor salonu yükseliyor
    1. Darıca’nın yeni spor salonu yükseliyor
    2. Devrekli ebeveynler panelde bir araya..
    3. 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak..
    4. Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9..
    5. Aydın'daki cinayet
    6. Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı
    7. Avrupa borsaları İngiltere ve Fransa..
    8. AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı..
    9. Mobilya devi konkordato talep etti
    10. Sezaryen sonrası normal doğum
    11. İdlib'e hava saldırılarında ölü sayısı..
    12. Meteorolojiden yağış uyarısı
    13. Burhan Kuzu'dan Lozan paylaşımı: İsmet..
    14. Ceyda Çetin Erenler: Basın..
    15. Niğde polisinden sahte alkol operasyonu
    16. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    17. Başkan Aşgın gazetecilerle buluştu
    18. Aydın’daki cinayetin zanlısı tutuklandı
    19. Afganistan İçi Diyalog Konferansı
    20. Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade..
    21. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    22. İş dünyası 9 günlük tatile karşı
    23. Tarımda teknoloji kullanılarak ürün..
    24. "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında..
    25. Hamaney'in danışmanından "Trump..
    26. 70. Mekanize Piyade Tugay..
    27. Devrilen traktörün altında kalan..
    28. Fitch’ten küresel bankaların..
    29. Mersin'de klima motoru patladı: 1 yaralı
    30. Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı