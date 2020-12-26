Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Göksu Merkez Mahallesi'nde bir küçükbaş hayvan yetiştiricisi, keçisinin mahallenin yüksek kesimlerindeki bir dağın yamacında mahsur kaldığı ihbarında bulundu.
Bölgeye giden 6 kişilik AKUT ekibi, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi sarp kayalıklardan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtardı.
Keçisine kavuşan hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti.