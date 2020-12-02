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Aktüel Mersin'de kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında
Aktüel

Mersin'de kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:42:40 -
Mersin'de kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'de sokakta başlayarak pastanede devam eden kavgadan korkan çalışanların, korunmak için malzeme dolabına saklanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, çevredeki bir pastaneye saklandı.

İş yerinde devam eden kavgadan korkan 2 çalışan, kendilerini korumak için tatlı tezgahının altındaki malzeme dolabına girdi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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