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Mersin’de Karakucak Güreşleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla düzenlediği 6.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
Mersin’de Karakucak Güreşleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla düzenlediği 6. Geleneksel Karakucak Güreşleri tüm heyecanıyla başladı.


Güreşler 3 kategoride gerçekleşti


Silifke Mara’da yapılan ve Kırkpınar cazgırlarından Emin Ger’in renkli sunumları ve manileri ile canlanan etkinlikte, seyirciler güreşçileri dikkatle izledi. Dereceye girebilmek için kıyasıya güreşen pehlivanların mücadeleleri ise göz doldurdu. Karakucak Güreşlerine Türkiye’nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrıldı. Minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride mücadele eden güreşçilerden dereceye girenler zafer sevinci yaşadı.


120 kiloda güreşen Fatih Kambur ve Enes Bandırma mücadelesinden Fatih Kambur galip geldi ve Mara Yaylası’nda başpehlivan oldu. Enes Bandırma’nın ikinci olduğu mücadelede ise üçüncülüğü Salim Ercan ve Fatih Yaşarlı paylaştı.


Dereceye giren güreşçiler ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel ve protokol üyelerinin elinden aldı.


“Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşi önemsiyoruz”


Gökbel, müsabakalarda yaptığı konuşmada, ata sporu güreşi önemsediklerini ve yeni kurulacak spor kulübünde branş olarak değerlendireceklerini ifade ederek, “Artık geleneksel hale getirdiğimiz ve bu sene altıncısını düzenlediğimiz Karakucak Güreşlerini Silifke’de başlattık. Güreş bizim ata sporumuz ve Büyükşehir Belediyesi olarak önemsiyoruz. Bu sporun gelişmesi adına bazı projelerimiz var. Her şeyden önce Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Vahap Seçer’in talimatıyla yeni bir spor kulübü derneği kurduk. Bu derneğin birçok branşı olacak ve bu branşların içerisinde muhtemelen güreş de olacak. Önümüzdeki dönem içerisinde hem bu branşlarıhem de sporcu üye sayımızı artıracağız. Ben güreşçilerimize kazasız, belasız, sakatlanmaların olmadığımüsabakalar diliyorum” dedi.


Etkinlik sonunda spor ile sanat bir araya getirilerek Kent Orkestrası konseri ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
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