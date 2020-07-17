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Aktüel

Mersin'de kamyon şoförünün darbedildikten sonra öldüğü iddiası

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:35:13 -
Mersin'de kamyon şoförünün darbedildikten sonra öldüğü iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyon şoförünün darbedildikten sonra öldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşı Volkan E'nin (38) de bulunduğu 34 KY 1780 plakalı kamyonuyla Aksaray yönüne giden Kemal Darılmaz (48), yolda fenalaşınca aracını Damlama Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisine park etti.

Sürücü koltuğunun arkasındaki yatağa uzanan Darılmaz, nefes almakta zorluk çekmeye başladı.

Volkan E'nin durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Darılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Soruşturma başlatan jandarma, Volkan E'nin ifadesini aldı.

Volkan E'nin jandarmada, otoyolda bir lokantada yemek yedikleri sırada Darılmaz'ın bir süre sonra yanından ayrıldığını, döndüğünde ise darbedilmiş geldiğini ve ardından yola devam ettiklerini anlattığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Volkan E, İbrahim Ö. ve Sinan B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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