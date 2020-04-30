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Aktüel

Mersin'de kaçak üretilen 70 bin maskeye el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:53:02 -
Mersin'de kaçak üretilen 70 bin maskeye el konuldu

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde kaçak üretilen 70 bin tıbbi maske ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki tekstil atölyesinde kaçak maske üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 70 bin tıbbi maske ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

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