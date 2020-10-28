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Aktüel Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:59:22 -
Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Sıraç Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları incelemede üzeri brandayla örtülmüş bir kuyu ve burayı aydınlatan seyyar bir kablo olduğunu tespit etti.

Ekipler, seyyar elektrik kablosunu takip ederek kuyuya yakın bir bölgede çadırda saklanan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda jeneratör, hilti, makara, askılı emniyet kemeri, balyoz, çekiç, kürek, kazma, çapa, keser, testere, seyyar lamba, 300 metre seyyar kablo, çizme ve kova ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptıklarını ifadelerinde itiraf eden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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