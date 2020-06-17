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Aktüel

Mersin'de kaçak balık avlayanlara 62 bin 900 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:12:56 -
Mersin'de kaçak balık avlayanlara 62 bin 900 lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde, kaçak balık avladıkları tespit edilen 26 kişiye 62 bin 900 lira idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesiyle ilgili denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerin yılbaşından bu yana yaptıkları denetimler kapsamında 26 kişiye toplam 62 bin 900 lira idari para cezası verildi. Cezalar, 5 kişiye elektrikle balık avcılığı, 19 kişiye amatör avcılığına aykırılık ve 2 kişiye de iç sularda ticari balık avcılığından olmak üzere uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 2 jeneratör ile 5 serpme, 17 misina ve 2 pinter ağı ele geçirildi.

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