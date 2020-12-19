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Aktüel Mersin'de jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi
Aktüel

Mersin'de jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:47:20 -
Mersin'de jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Okşan Dal ve ekipler, ilköğretim okullarındaki öğrencilerle online platformda buluştu.

Ekipler, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de anlatan jandarma, sosyal mesafe, maske kullanımı ve sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

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