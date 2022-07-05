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Aktüel Mersin'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Mersin'de feci kaza: Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 20:42:00 - 2022-07-05 20:43:10

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AIF 424 plakalı otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. 1'i sürücü 2 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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