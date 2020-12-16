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Aktüel Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Aktüel

Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:25:53 -
Mersin'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Keskin, "Lucy" adındaki köpeğinin tavukları kovaladığı sırada kaybolduğu ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, köpeğin çevredeki bir evin bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü belirledi.

Kuyuya inen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden çıkararak, sahibine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Keskin, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu belirtti.

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