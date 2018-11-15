Mersin’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları başladı

Rowan sondaj gemisi 14 Kasım ile 18-19 Ocak 2019 tarihleri arasında sondaj çalışmaları yürütecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketiyle platform sağlanması konusunda 24 Eylül'de anlaşmıştı. Rowan Companies, "TPAO ile Akdeniz'de iki sondaj kuyusu için platform sağlanması için anlaşıldı" açıklamasında bulunmuştu.

