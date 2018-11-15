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Mersin’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları başladı

Türkiye'nin milli sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de ilk derin deniz sondaj çalışmalarına Alanya1 kuyusunda başlarken, Amerika'dan kiralanan Rowan Norway platformu da Mersin'de Türkiye için doğalgaz ve petrol aramaya koyuldu.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:32
Mersin’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları başladı

Rowan sondaj gemisi 14 Kasım ile 18-19 Ocak 2019 tarihleri arasında sondaj çalışmaları yürütecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketiyle platform sağlanması konusunda 24 Eylül'de anlaşmıştı. Rowan Companies, "TPAO ile Akdeniz'de iki sondaj kuyusu için platform sağlanması için anlaşıldı" açıklamasında bulunmuştu.
 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:32
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