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Aktüel

Mersin'de çöp konteynerinde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:02:37 -
Mersin'de çöp konteynerinde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerindeki atıkların içine sıkışan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Girne Mahallesi'nde temizlik yapan Tarsus Belediyesi ekipleri, çöp konteynerinde kedi sesi duydu.

Ekipler, çöp poşetlerinin altında sıkışan kedi yavrusunu kurtardı. Kedi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Burada tedavi edilen kedi yavrusu barınağa gönderildi.


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