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Aktüel

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:06:05 -
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangında iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçenin yüksek kesimindeki Kavakoluğu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünün havadan 3 helikopter, karadan da 6 arazözle müdahale ettiği yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de hem söndürme araçlarıyla hem de iş makineleriyle destek verdi.

Bölgede etkili olan rüzgara rağmen alevler, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında, iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.


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