Mersin’de CHP’den yerel basına saldırı

HABER MERKEZİ

Kısa süre önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Müdürü Mehmet Ünal Erdal’ın yılbaşı gecesinde katıldığı ultra lüks oteldeki eğlencede dansöz oynattığı görüntülerini yayımladığı gerekçesiyle yerel gazeteci Şeref Turgay’ın evine savcılık talimatıyla polis gönderen CHP’lilerin, bu kez bizzat kendilerinin bir gazete binasını basması sonrası meslek örgütleri peşi sıra açıklama yayımladı.

Basına susturma

Kentte 35 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi’nin, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzluklarla ilgili attığı “Milyarlık vurguna göz mü yumuluyor?” manşeti sonrasında, CHP Mersin İl Gençlik Kolları üyesi 50 kişilik bir grubun gazete binasına saldırmasını kınayan Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, Yerel Medya’nın susturulamayacağını söyledi. Önce 8 kişilik bir gurubun saldırdığını daha sonra 150 kişinin yerel medya mensuplarına saldırdığını söyleyen Bakır, “Basın Konseyi’nden cemiyetlerden neden ses çıkmıyor? Aynı olay AK Parti tarafından yapılsa yine mi sessiz kalacaktınız?” diye sordu.