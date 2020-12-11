  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu
Aktüel

Mersin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu

Görgü tanığının ifadesine göre denizde arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:26:50 -
Mersin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak refüjde duran tırın sürücüsünün kaybolması üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Emin Topal (58) idaresindeki 27 VS 025 plakalı tır, Atayurt Mahallesi Altınorfoz mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarparak refüjde durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır ve çevresinde sürücüyü bulamayan ekipler, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığının sürücünün sesinin denizden geldiğini söylemesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde arama çalışması başlatıldı.

Bölgede drone destekli arama çalışmaları da sürüyor.

Bu arada, olay yerinde yapılan incelemede sürücünün cep telefonuna ulaşıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu
Dünya

Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.
İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü
Gündem

İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü

10 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olan terörist Mehmet Sıddık Özalp düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü
Dünya

Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisinin serbest bırakılmasının ardından İtalya'daki balıkçı aileler ayağa kalktı...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay