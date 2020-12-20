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Aktüel Mersin'de balık tutarken ırmağa düşen kişi kayboldu
Aktüel

Mersin'de balık tutarken ırmağa düşen kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:15:27 -
Mersin'de balık tutarken ırmağa düşen kişi kayboldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde balık tutarken ırmağa düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi'nde Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü yere yakın alanda kuzeniyle balık tutan Hamdullah Bayram (43), dengesini kaybederek suya düştü.

Bayram'ın sudan çıkamadığını gören kuzeninin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri geldi.

Ekipler, Bayram'ın kaybolduğu bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.

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