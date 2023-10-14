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Gündem Mersin'de 82 yaşındaki şahsı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor
Gündem

Mersin'de 82 yaşındaki şahsı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-14 17:56:00 -
Mersin'de 82 yaşındaki şahsı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3 gündür kayıp olan 82 yaşındaki Mahmut Sarı'nın bulunması için ekiplerin arama çalışması geniş çerçevede devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce Kaledibi Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki 5 çocuk babası Mahmut Sarı, evden çıktı bir daha haber alınamadı.

Yakınları tarafından aranan ancak bulunamayan Sarı için bugün arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Başta mahalle olmak üzere çevrede arama yapan ekipler bugünde bir sonuca ulaşamadı.

Jandarma, polis, AFAD ve AKUT dahil bir çok ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren geniş çerçevede arama çalışması yapıldı. Havadan dron ile de arama yapılırken, şuana kadar henüz bir sonuç alınamadığı bildirildi.

Şahsın bulunması için ekiplerin çalışmasının aralıksız devam edeceği öğrenildi.


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İHH talepte bulundu

Bozyazı İHH derneğinin talebiyle Antalya İHH arama kurtarma ekibi ile AFAD ve Kızılay ve çok sayıda vatandaş aramalara katılıyor.

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